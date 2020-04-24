Грозит ли миру голод "библейского масштаба"

Отвечают эксперты

Пандемия так влияет на человечество, что некоторые его представители уже перешли на язык пророчеств - как водится, пугающих и священных текстов, очевидно, для усиления эффекта. Сначала генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир приближается к точке невозврата и перечислил основные факторы, угрожающие существованию человечества, назвав их "четырьмя всадниками Апокалипсиса". На этой неделе другой высокопоставленный ооновец, Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли предупредил мир о грядущем голоде библейских масштабов. И призвал, фактически в точном соответствии с книгой Бытия, делать запасы. Примерив на себя лавры Иосифа и предложив правительствам всех стран стать коллективным фараоном.

В Йоханнесбурге не волнуются о социальной дистанции. Люди без масок и перчаток стоят в огромных очередях, в ожидании еды. И ждать приходится долго – иногда по 14 часов. Пайков на всех не хватает. Виновных толпа находит быстро.

Пайков мало, а денег нет совсем, поэтому некоторые местные громят магазины. Немногим лучше дела и за океаном. В Бразилии до 40 миллионов человек находятся за чертой бедности и недоедают.

Исполнительный директор Всемирной Продовольственной Программы Дэвид Бизли продолжает тему генсека ООН Антониу Гутерреша о четырех всадниках и тоже озвучивает апокалиптичные прогнозы. И вполне в американском стиле примеряет на себя роль мессии – библейского Иосифа, который предупредил фараона о голоде.

"Пока идет борьба с пандемией коронавируса, мы стоим на пороге пандемии голода. В своем общении с мировыми лидерами еще до карантина, я предупреждал, что голод может стать актуальной проблемой. Сейчас же при негативном сценарии мы можем столкнуться с худшими последствиями со времен Второй Мировой войны", - сказал Бизли.

И ключевая фраза здесь "еще до карантина". Проблемы с нехваткой продовольствия в некоторых регионах существовали всегда, как бы дико это ни звучало для 21 века. В той же Бразилии, Африке, Ираке или Афганистане миллионы людей уже многие годы живут на голодный желудок.

Почти все страны, которые сталкиваются с нехваткой продовольствия, кроме разве что Бразилии, это еще и горячие точки.

Дэвид Малдроу Бизли, как американский политик и бывший губернатор Южной Каролины, тоже вряд ли будет углубляться в суть возникновения голода. Хотя все и так на поверхности. В отличие от голода библейского, который был вызван катаклизмами, в голоде современном виноваты, в основном, военные конфликты. В большинстве которых так или иначе поучаствовали Соединенные Штаты. Но об этом исполнительный директор Всемирной Продовольственной Программы умалчивает. Зато часто вспоминает о том, что именно США вносят ключевой вклад в финансирование гуманитарной деятельности. Впрочем, и тут есть нюансы.

"Обсуждать их гуманитарную помощь – это себя не уважать, честно скажу. Почему? Потому что у Соединенных Штатов есть интересы. Больше, собственно говоря, ничего нет. Поэтому там, где им выгодно какую-то помощь оказывать, они будут это делать. Там, где невыгодно будет – они бросят", - рассказал директор института проблем продовольственной безопасности Александр Новиков.

На этот раз от одних Соединенных Штатов Бизли помощи и не требует. Да они и не горят желанием эту помощь предоставлять. Достаточно вспомнить, как Дональд Трамп пообещал пересмотреть финансирование Всемирной Организации Здравоохранения за то, что Вашингтон якобы не вовремя предупредили об опасности коронавируса. Финансовую ответственность за борьбу с голодом планируют переложить на всех мировых лидеров. При этом решение о предоставлении помощи той или иной стране будет принимать тот самый Дэвид Бизли. Прямо как Иосиф, которого фараон назначил ответственным за накопление зерна накануне голода. Вот только в сравнении с бескорыстным библейским Иосифом, избирательность Всемирной Продовольственной Программы критику выдерживает не всегда, даже на Западе. Подозрительно часто ВПП выделяет помощь тем структурам и правительствам, которые до этого были замечены в нецелевом использовании, а то и просто в разворовывании продовольствия. Впрочем, так же часто эта помощь совпадала с абсолютной политической лояльностью Соединенным Штатам. Неудивительно, что в такой ситуации многие государства решают действовать самостоятельно.

Кстати, о деньгах. Россия выделяет ВПП примерно 40 миллионов долларов в год. Несмотря на внушительное финансирование, организация пока не в состоянии именно победить голод. Миллиардные бюджеты уходят на то, чтобы накормить людей здесь и сейчас. Нынешнее дополнительное финансирование тоже хотят пустить на создание инфраструктуры для быстрой доставки гуманитарной помощи. Вот только с учетом глобального экономического кризиса, денег на такую помощь у крупных государств больше точно не станет. По прогнозам экспертов, даже благополучные страны могут столкнуться с продовольственными проблемами.

В такой ситуации у российского аграрного сектора есть возможность выйти на новые рынки сбыта. В нашей стране посевная идет без ограничений, а объемы производства продовольствия позволяют продавать излишки. Сельскохозяйственный бум, говорят эксперты, произошел во многом благодаря антироссийским санкциям.

"Программа импортозамещения работает превосходно. Мы не только полностью обеспечили себя по всем параметрам, которые предусмотрены доктриной производственной безопасности, но мы и увеличиваем экспорт сельхозтоваропроизводства ежегодно. По прошлому году экспорт у нас превысил 25 миллиардов долларов. Мы открываем новые рынки. Все больше и больше работаем на Китай и Ближний Восток. Мы достаточно активно подвинули на рынке зерновых и Соединенные Штаты Америки", - отметил руководитель международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.

И здесь возникает еще одна, возможно, главная причина, по которой мир пугают библейским голодом. Кстати, не в первый раз. В 1985-м США провели громкую кампанию в помощь Эфиопии. Подключились даже музыканты.

Кого-то действительно спасли, но пошли слухи, а за ними и критика, что большинство гуманитарной помощи попало не нуждающимся, а прямиком в руки милитаристских, и, ожидаемо, проамериканских властей. Плюс и своим фермерам Белый дом дал возможность заработать. Похожая ситуация происходит и сейчас. Американские хранилища забиты под завязку, но излишки покупать никто не хочет. Потому что они дороже тех же российских. А, значит, нужна очередная пиар-кампания. Тем более, если заплатят за нее другие.

Денис Большаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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