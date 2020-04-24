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Шествие победителей: правда и мифы о главном параде страны

22:35
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Решение о проведении того самого первого парада Победы на Красной площади приняли 15 мая

Это 9 мая впервые за долгие годы страна встретит без главного парада Победы. Ради того, чтобы жили потомки победителей Владимир Путин, для которого этот праздник крайне важен, тем не менее решил перенести и Парад и марш "Бессмертного полка". Что, впрочем, совсем не мешает россиянам, проявив недюжинную солдатскую смекалку, придумать, как отметить главный праздник страны. Каждый пятый регион России предложил альтернативные варианты - Калуга планирует петь День Победы всем немаленьким городом, в новосибирской области запускают интернет-трансляцию с видеозаписями семейных историй об участниках войны.  Для ветеранов проводят онлайн-парады. И вся страна готовится встать в строй "Бессмертного полка", пусть и в окнах квартир или на балконах.

Подробнее - смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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