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Голикова попросила вирусологов оценить возможность смягчения ограничений

19:33
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Вице-премьер пожалела уставших от карантина россиян

Татьяна Голикова пожалела россиян, уставших от введенных из-за коронавируса ограничительных мер. Вице-премьер попросила вирусологов оценить возможность ослабления режима самоизоляции.
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"Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры… Нам очень хочется побыстрее выйти, нам очень хочется побыстрее начать работать", - сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что любые ограничительные меры - это стагнация в экономике, падение темпов экономического роста. Кроме того, это психологическая усталость людей. В то же время Голикова признала, что в некоторых регионах граждане не соблюдают введенный президентом Владимиром Путиным режим социального дистанцирования – и это вызывает тревогу, передает ТАСС.

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