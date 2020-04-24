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Татьяну Буланову выписали из больницы

19:59
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Певица уже дома

Известную певицу Татьяну Буланову выписали из больницы. Артистка уже дома, с ней все в порядке, успокоила поклонников ее концертный директор Лариса Рассказова.
Буланова показала поклонникам фото с больничной койки

"Таню выписали. Она уже дома. Все хорошо", - цитирует Рассказову ТАСС.

Ранее сообщалось, что Татьяну Буланову госпитализировали в научный исследовательский центр имени Алмазова с подозрением на микроинсульт. Как рассказал 12 апреля московский представитель артистки Константин Сергеев, Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ. Врачи диагностировали у нее предынсультное состояние.

Певицу поместили в реанимацию. Но уже 17 апреля Буланову перевели в обычную палату, говорили, что она чувствует себя хорошо.

Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова свои первые песни записала в конце 1980-х годов с группой "Летний сад". Особенно популярна артистка стала после выхода в 1996 году альбома "Мое русское сердце" с хитом "Ясный мой свет". Буланова снималась в кино – в частности, в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург", напоминает ТАСС.

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