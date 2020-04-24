Роспотребнадзор потребовал двух недель жесткого режима для россиян

Отменять ограничения в ближайшие дни нельзя, считают в ведомстве

Отказываться от всех ограничений, введенных в России из-за коронавируса, в ближайшее время нельзя. Жесткие меры необходимо сохранить как минимум в течение еще двух недель, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства предупредила россиян: в противном случае им придется считаться с возможностью заражения коронавирусом в любой момент. Если же граждане не будут соблюдать уже введенные меры по ограничению контактов людей, то власти могут, напротив, ужесточить режим.

Ранее Анна Попова напомнила, что предстоящие праздники – не повод нарушать введенные из-за коронавируса ограничения. Она пообещала, что Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению в первые майские дни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"