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Роспотребнадзор потребовал двух недель жесткого режима для россиян

20:36
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Отменять ограничения в ближайшие дни нельзя, считают в ведомстве

Отказываться от всех ограничений, введенных в России из-за коронавируса, в ближайшее время нельзя. Жесткие меры необходимо сохранить как минимум в течение еще двух недель, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Глава ведомства предупредила россиян: в противном случае им придется считаться с возможностью заражения коронавирусом в любой момент. Если же граждане не будут соблюдать уже введенные меры по ограничению контактов людей, то власти могут, напротив, ужесточить режим.

Ранее Анна Попова напомнила, что предстоящие праздники – не повод нарушать введенные из-за коронавируса ограничения. Она пообещала, что Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению в первые майские дни.

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