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Ракова оценила отношение москвичей к самоизоляции

21:02
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Жители стали менее ответственными из-за усталости

Жители столицы стали менее ответственно относиться к соблюдению ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Москвичи устали от режима самоизоляции, признала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Ракова призвала выздоровевших от коронавируса москвичей стать донорами плазмы

"Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции", - заявила Ракова в эфире Первого канала.

Замммэра напомнила москвичам, что в сложившейся обстановке важно оставаться дома. Не менее важно прислушиваться к сигналам своего организма, чтобы вовремя определить возможное начало болезни.

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