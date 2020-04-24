Ракова оценила отношение москвичей к самоизоляции

Жители стали менее ответственными из-за усталости

Жители столицы стали менее ответственно относиться к соблюдению ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Москвичи устали от режима самоизоляции, признала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции", - заявила Ракова в эфире Первого канала.

Замммэра напомнила москвичам, что в сложившейся обстановке важно оставаться дома. Не менее важно прислушиваться к сигналам своего организма, чтобы вовремя определить возможное начало болезни.

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