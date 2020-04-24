Голикова пообещала рассказать Путину о стратегии снятия ограничений

Но только после совещания с главой Роспотребнадзора

Татьяна Голикова доложит президенту Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину стратегию снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Вице-премьер заявила это по итогам совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами России. Но прежде Голикова намерена посоветоваться с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

"По завершении совещания с Анной Юрьевной доложим президенту страны и председателю правительства о прозвучавших соображениях, предложениях, замечаниях к стратегии ограничительных и о стратегии выхода из этих ограничительных мер", - сказала вице-премьер.

На совещании Голикова заявила, что россияне устали от режима самоизоляции и попросила экспертов оценить возможность смягчения ограничений. Она подчеркнула, что любые ограничения - это стагнация в экономике, падение темпов экономического роста и психологическая усталость людей, передает ТАСС.

В то же время, вице-премьер признала, что граждане в некоторыхъ регионах не соблюдают режим социального дистанцирования, это вызывает тревогу. Голикова напомнила россиянам, что снятие ограничений напрямую зависит от их дисциплинированности.

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