Мишустин выделил 6 миллиардов на льготную ипотеку

Это возместит банкам недополученные доходы

6 миллиардов рублей выделено из резервного фонда правительства на льготную ипотеку. Из этой суммы банкам возместят недополученные доходы по ипотечным кредитам, выданным под 6,5% годовых. Распроряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"6 млрд рублей выделено из резервного фонда правительства на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным гражданам под 6,5% годовых", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Как уже сообщалось, льгота распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Ставка составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита. Первоначальный взнос - не менее 20%, цель кредитования - жилье в новостройке.

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