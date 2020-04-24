В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом

Среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет

В столице за последние сутки умер 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Большинство из них имели сопутствующие заболевания. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе.

Умершим от 34 до 92 лет. "У 34-летнего пациента установлен диагноз "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом". Также он страдал сахарным диабетом", - приводит РИА Новости сообщение оперштаба.

В России за сутки подтверждено еще более 5800 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 68622.

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