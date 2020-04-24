Воробьев: самоизоляцию в Подмосковье надо продлить на 10 дней

Губернатор ожидает "значительного облегчения"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что режим самоизоляции в регионе надо продлить. По его мнению, ситуация значительно улучшится за 10 дней.

"Если эта изоляция продлится еще 10 дней, то мы увидим значительное облегчение", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Губернатор подчеркнул, что в регионе ужесточили ограничения на фоне коронавируса.

"Все ужесточения уже сделаны и каждый человек, каждая семья, наверное, понимает, чем рискует и он сам, если идет в толпу, на шашлыки. Я надеюсь, что каждый будут соблюдать правила дистанцирования, чтобы не допустить распространения этой заразы", - сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил положительный эффект от принятых мер. По данным Воробьева, прирост числа зараженных COVID-19 с каждым днем сокращается на 1-2%.

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