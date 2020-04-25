За сутки в Москве выявлено 2612 случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных составило 38509

2612 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Все в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 38509 человек, умерли 366 пациентов.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова признала, что москвичи устали от самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению режима. По её данным, всё больше людей выходят на улицу и ездят на своих машинах.

Тем временем в столице увеличилось число умерших от коронавируса, за минувшие сутки умер 41 человек. Среди погибших есть и молодые люди. К примеру, у 34-летнего мужчины с сахарным диабетом была двустороння пневмония, вызванная коронавирусом.

По состоянию на 25 апреля, в России зарегистрировано 74588 случаев выявления коронавируса, умерл от болезни 681 человек.

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