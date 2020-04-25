В России зарегистрировано ещё 5996 инфицированных коронавирусом

Общее число больных составило 74588

За минувшие сутки в России зафиксировано 5996 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся составило 74588. Наибольший прирост дала Москва - 2612 человек. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 38509 больных.

Не исключено, что режим самоизоляции в России, который должен закончиться 30 апреля, будет продлён ещё как минимум на две недели. О необходимости продления заявила главный санитарный врач Анна Попова на совещании с вирусологами и эпидемиологами 24 апреля. По версии Поповой, в стране сохраняется распространения инфекции при несоблюдении существующих ограничений.

В Москве до конца апреля действует система цифровых пропусков. Для поездки на личном или общественном транспорте необходимо получить разрешение. Сходить пешком в магазин, аптеку или банк по-прежнему можно без пропуска.

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