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В России зарегистрировано ещё 5996 инфицированных коронавирусом

13:16
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Общее число больных составило 74588

За минувшие сутки в России зафиксировано 5996 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся составило 74588. Наибольший прирост дала Москва  - 2612 человек. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 38509 больных.
Голикова попросила вирусологов оценить возможность смягчения ограничений

Не исключено, что режим самоизоляции в России, который должен закончиться 30 апреля, будет продлён ещё как минимум на две недели. О необходимости продления заявила главный санитарный врач Анна Попова на совещании с вирусологами и эпидемиологами 24 апреля. По версии Поповой, в стране сохраняется распространения инфекции при несоблюдении существующих ограничений.

В Москве до конца апреля действует система цифровых пропусков. Для поездки на личном или общественном транспорте необходимо получить разрешение. Сходить пешком в магазин, аптеку или банк по-прежнему можно без пропуска.

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