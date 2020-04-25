В Москве за сутки 312 человек вылечились от COVID-19

Победивших болезнь становится больше

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 312 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло 3047.

Врачи просят тех, кто излечился от болезни, сдавать кровь. У выздоровевших есть антитела к вирусу, поэтому плазму крови таких пациентов можно использовать для лечения других больных. Московские власти ввели денежное поощрение донорам плазмы. У желающих сдать кровь не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов B и С.

По данным на вечер 24 апреля, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 36897 пациентам. За прошедшие сутки выявлено 2957 заболевших, умерли с начала пандемии 366 человек. В России больных зарегистрировано 68622, в мире - 2836096 человек инфицировано коронавирусом.

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