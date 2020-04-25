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СМИ: Китайские врачи полетели спасать Ким Чен Ына

10:37
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Лидер КНДР заболел

Слухи о болезни северокорейского лидера нашли новое подтверждение. Из Китая в КНДР вылетела группа врачей для лечения Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Reuters. Официальных новостей на эту тему пока нет.
В Кремле отреагировали на слухи о болезни Ким Чен Ына

20 апреля телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что в Вашингтоне изучают данные разведки об ухудшении состояния здоровья главы КНДР. Позже в Кремле заявили, что ждут официальных данных на этот счёт.

Пекин и Пхеньян пока хранят молчание. Стоит отметить, что с начала пандемии коронавируса из КНДР не поступало данных о возможных инфицированных CОVID-19.

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