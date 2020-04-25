СМИ: Китайские врачи полетели спасать Ким Чен Ына

Лидер КНДР заболел

Слухи о болезни северокорейского лидера нашли новое подтверждение. Из Китая в КНДР вылетела группа врачей для лечения Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Reuters. Официальных новостей на эту тему пока нет.

20 апреля телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что в Вашингтоне изучают данные разведки об ухудшении состояния здоровья главы КНДР. Позже в Кремле заявили, что ждут официальных данных на этот счёт.

Пекин и Пхеньян пока хранят молчание. Стоит отметить, что с начала пандемии коронавируса из КНДР не поступало данных о возможных инфицированных CОVID-19.

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