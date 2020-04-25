США и Китай поссорились из-за коронавируса и сорвали конференцию G20

Она должна была пройти 24 апреля

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров G20, диалог пришлось отложить из-за разногласий между Вашингтоном и Пекином. Страны имеют разную позицию по роли ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса.

Американская сторона настаивали на том, чтобы международная организация отчиталась о своих ранних действиях в борьбе со вспышкой COVID-19. Китайские политики категорически отказывались обсуждать предложение Вашингтона расследовать деятельность ВОЗ.

В дистанционном обсуждении пандемии коронавируса должны были принять участие председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп. Провести видеоконференцию планировалось 24 апреля, сообщает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"