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США и Китай поссорились из-за коронавируса и сорвали конференцию G20

16:12
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Она должна была пройти 24 апреля

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров G20, диалог пришлось отложить из-за разногласий между Вашингтоном и Пекином. Страны имеют разную позицию по роли ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса.
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Американская сторона настаивали на том, чтобы международная организация отчиталась о своих ранних действиях в борьбе со вспышкой COVID-19. Китайские политики категорически отказывались обсуждать предложение Вашингтона расследовать деятельность ВОЗ.

В дистанционном обсуждении пандемии коронавируса должны были принять участие председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп. Провести видеоконференцию планировалось 24 апреля, сообщает ТАСС.

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