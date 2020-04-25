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В Сирии смягчили коронавирусный карантин

10:10
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Открываются лавки ремесленников

Сирия смягчает условия карантина, введённого против распространения коронавируса. В Алеппо частично возобновили работу малые предприятия, деятельность которых не связана со скоплением людей.

Лавки ремесленников открылись после трёхнедельных каникул. Выстояли в военное время, и коронавирус победим. Такое общее мнение всех сирийцев. Власти Алеппо продолжают благоустройство города.

С началом священного для мусульман месяца даже сократили комендантский час. Чтобы люди могли купить еду и провести трапезу после заката, как положено. И конечно, дополнительное время - выручка всем торговцам. Многочисленные лавки приглашают покупателей.

Как живёт Сирия в условиях пандемии коронавируса – смотрите репортаж Павла Прокопенко.

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