В Сирии смягчили коронавирусный карантин

Открываются лавки ремесленников

Сирия смягчает условия карантина, введённого против распространения коронавируса. В Алеппо частично возобновили работу малые предприятия, деятельность которых не связана со скоплением людей.

Лавки ремесленников открылись после трёхнедельных каникул. Выстояли в военное время, и коронавирус победим. Такое общее мнение всех сирийцев. Власти Алеппо продолжают благоустройство города.

С началом священного для мусульман месяца даже сократили комендантский час. Чтобы люди могли купить еду и провести трапезу после заката, как положено. И конечно, дополнительное время - выручка всем торговцам. Многочисленные лавки приглашают покупателей.

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