Русский музей отмечает юбилей без посетителей

Залы сокровищницы мирового искусства опустели из-за коронавируса

Сокровищница национального искусства - Русский музей в Петербурге - отмечает юбилей. 125 лет, более 400 тысяч экспонатов, охватывающих все исторические периоды, начиная с ХХ века. Из-за пандемии годовщину будут отмечать без посетителей, сообщает "ТВ Центр".

Огромные залы музея выглядят ещё больше в приглушенном свете, картины - более таинственными. Так пусто здесь было только в годы Великой Отечественной войны. В темноте полотна отдыхают, говорят хранители, а значит, дольше сохранятся.

Русский музей объединяет целых четыре поколения Дома Романовых. Он был создан по указу императора Николая Второго, но по желанию его отца, императора Александра Третьего, который совсем немного не дожил до церемонии открытия. Коллекцию разместили в Михайловском дворце. Первые картины в новый музей были пожалованы Императорской семьей из Эрмитажа, а также перевезены из Академии Художеств.

125-летие без посетителей - это как новый рубеж, говорят в музее. Судя по активности сайта, интересующихся русским изобразительным искусством становится всё больше. И все эти люди, посмотревшие виртуальные туры, онлайн-трансляции, наверняка захотят попасть на экспозиции. В музее уже начали продавать билеты на свою новую выставку, посвященную 125-летию, но пока с открытой датой.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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