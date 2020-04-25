В России резко увеличилось число лесных пожаров

Леса горят в 12 регионах страны

В России за сутки почти в полтора раза выросла площадь природных пожаров. Пламенем охвачено около 18 тысяч гектаров в 12 регионах страны. В Новосибирской области спасателям приходится бороться с поджигателями сухой травы. Распространению огня способствуют тёплая и ветреная погода.

Как отмечают в МЧС, стихией уничтожены медпункт, несколько жилых домов и более 70 строений в садовых товариществах. На нарушителей заведено около 800 административных дел, сообщает "ТВ Центр".

Об опасности палов сухой травы также предупреждают жителей в Самарской области. Там спасатели проводят профилактические рейды. А в Кабардино-Балкарии к мониторингу обстановки привлечены беспилотники. Всего особый противопожарный режим введён уже более чем в 50 регионах страны.

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