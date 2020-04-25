Минобороны России рассекретило документы о встрече на Эльбе

Опубликована переписка советских и американских военных

Целый свод рассекреченных документов, посвящённых знаменитой встрече на Эльбе, опубликован Министерством обороны. Сотни боевых донесений, резолюций, фотографий, а также переписка между советским и американским командованием позволяют узнать подробности самой знаковой встречи союзников во время Второй мировой войны. Она состоялась ровно 75 лет назад, 25 апреля 1945 года.

Соединение двух крупнейших армий антигитлеровской коалиции разделило территорию Германии пополам и ускорило приближение Победы. В частных письмах, одно из которых адресовано американским рядовым лично маршалу Коневу, бойцы обеих стран отмечают братскую атмосферу и совместную клятву жить в мире после войны, сообщает "ТВ Центр".

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