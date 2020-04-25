К МКС запустили "Ракету Победы"

Грузовой корабль украсили георгиевскими лентами

На МКС встретили "Ракету Победы". Грузовик, украшенный георгиевскими лентами, стартовал утром 25 апреля с Байконура и достиг цели менее чем за три с половиной часа, установив рекорд по времени полёта.

Стыковка прошла в автоматическом режиме без происшествий. Космонавтам доставили более двух тонн груза: продукты, медикаменты, специальное оборудование для работы на станции и проведения экспериментов, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, с земли на орбиту отправили праздничную символику, посвящённую 75-летию Победы и электронный носитель с именами ветеранов - своеобразный Бессмертный полк.

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