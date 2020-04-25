Вирус отступает: Европа постепенно снимает ограничения

Некоторые страны открывают границы

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 2 800 000 человек, умерших почти 200 000. Самая тяжёлая ситуация по-прежнему в США, где инфицированных уже в десять раз больше, чем в Китае. В Австрии карантин хоть и сняли, люди все равно продолжают соблюдать правила гигиены.

О медленном поэтапном снятии ограничений продолжают думать в Дании и Норвегии. В Чехии даже разрешили людям выезжать из страны. Бельгия приступит к поэтапному ослаблению режима изоляции в начале мая. Но если число заболевших начнет снова расти, меры снова ужесточат, сообщает "ТВ Центр".

Страны отвернулись друг от друга в разгар пандемии. Та же Италия, ещё недавно задыхавшаяся от коронавируса и оставшаяся без помощи Евросоюза, теперь припоминает это своим соседям. Поэтому и ВОЗ запустила новую инициативу по международной разработке лекарств от коронавируса. Это значит, что все вакцины, диагностические средств и терапевтические препараты для борьбы с COVID-19 будут доступны для каждого пациента, гражданином какой бы страны он ни был.

В поисках таблетки от китайского вируса и Дональд Трамп. Чего он уже не придумывал, начиная от лекарства от малярии, заканчивая ультрафиолетом или просто очень мощным светом. Теперь Трамп и американские чиновники рекламирует новые тесты на коронавирус на дому, которые ещё не получили лицензию, но уже появились в аптеках.

Пожалуй, единственные, кто сейчас, действительно, может похвастаться своими методами и разработками борьбы с коронавирусом – Китай. И там готовы делиться своим опытом со всей планетой. Накануне в Ухане последний пациент, который находился в критическом состоянии, выздоровел. А, ведь, в конце февраля такое сложно было представить. На пике эпидемии количество заболевших ежедневно увеличивалось на 10 тысяч человек, а затем постепенно снизилось до двузначных цифр.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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