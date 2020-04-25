Режим самоизоляции доказал эффективность в России

Резкого скачка заболеваемости удалось избежать

Режим самоизоляции доказал свою эффективность. В России удаётся избежать резкого скачка заболеваемости, однако количество инфицированных коронавирусом продолжает расти по всей стране. Это значит, что некоторые пренебрегают правилами и выходят на улицу, подвергая опасности себя и окружающих.

Вереница машин скорой помощи у приемных отделений и просьбы врачей, которым приходится работать в несколько смен, не видя родных и близких. В условиях ограничений из-за коронавируса россияне живут вот уже почти месяц. Психологическая усталость, действительно, накопилась, признает вице-премьер Татьяна Голикова. Но, это, безусловно, не оправдывает тех, кто нарушает режим самоизоляции, сообщает "ТВ Центр".

Проведено уже более двух с половиной миллионов тестов на коронавирус. По этому показателю наша страна в мировых лидерах. Все столичные медработники будут проходить экспресс-тесты на иммунитет к коронавирусу. От болезни в столице уже вылечились более трёх тысяч человек, 312 из них за минувшие сутки, сообщила заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, отмечая быстрые темпы роста числа выздоравливающих.

Расчеты специалистов уже помогли выбрать правильную стратегию - действовать на опережение. Это позволило избежать взрывного роста числа заболевших. Все предложения и рекомендации направят президенту. Исходя из них Владимир Путин будет принимать решение важное для всей страны. А вот важное для себя решение сейчас может принять каждый - как минимум просто остаться дома или помочь тем, кто сейчас в этом особенно нуждается.

Волонтёры Общероссийского народного фронта, например, привезли корм для лошадей. Из-за коронавируса они не могут выступать, да и по вниманию зрителей просто соскучились.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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