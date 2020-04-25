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На Ямале совершил жёсткую посадку вертолёт: есть пострадавшие

11:00
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Их доставляют в больницы Нового Уренгоя

На месторождении "Русское" в Ямало-Ненецком автономном округе совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-26. Пострадали шесть человек, их госпитализируют в больницу Нового Уренгоя.
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Вертолёт принадлежит компании "Абакан Авиа", на его борту находились восемь человек - пятеро пассажиров и три члена экипажа. На месте ЧП сейчас работает следственная группа, сообщает РИА Новости.

Известно, что МИ-26 летел по маршруту Уренгой - Ванкорское нефтегазовое месторождение, находящееся в Красноярском крае. Не исключено, что причиной незапланированной посадки на Ямале стал порывистый ветер.

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