На Ямале совершил жёсткую посадку вертолёт: есть пострадавшие

Их доставляют в больницы Нового Уренгоя

На месторождении "Русское" в Ямало-Ненецком автономном округе совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-26. Пострадали шесть человек, их госпитализируют в больницу Нового Уренгоя.

Вертолёт принадлежит компании "Абакан Авиа", на его борту находились восемь человек - пятеро пассажиров и три члена экипажа. На месте ЧП сейчас работает следственная группа, сообщает РИА Новости.

Известно, что МИ-26 летел по маршруту Уренгой - Ванкорское нефтегазовое месторождение, находящееся в Красноярском крае. Не исключено, что причиной незапланированной посадки на Ямале стал порывистый ветер.

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