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В Сочи депутат умер от коронавируса

12:45
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Константину Гергишану было 63 года

В Сочи от коронавируса умер депутат местного городского собрания. Константин Гергишану было 63 года.
Депутат Мособлдумы умер от коронавируса

В начале апреля депутата доставили в инфекционную больницу с диагнозом COVID-19. Там его подключили к аппарату ИВЛ, в последние дни Гергишан находился в коме.

Как сообщили коллеги парламентария, в последние месяцы он активно занимался подготовкой к празднованию 75-летия Победы. Совместно с исполнительной властью Гергишан организовал экскурсию "Сочи - город-госпиталь".

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