В Сочи депутат умер от коронавируса

Константину Гергишану было 63 года

В Сочи от коронавируса умер депутат местного городского собрания. Константин Гергишану было 63 года.

В начале апреля депутата доставили в инфекционную больницу с диагнозом COVID-19. Там его подключили к аппарату ИВЛ, в последние дни Гергишан находился в коме.

Как сообщили коллеги парламентария, в последние месяцы он активно занимался подготовкой к празднованию 75-летия Победы. Совместно с исполнительной властью Гергишан организовал экскурсию "Сочи - город-госпиталь".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"