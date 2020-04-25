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Синоптики огорчили москвичей прогнозом на майские праздники

17:21
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Ожидаются дожди и прохладная погода

Серьёзных изменений в погоде на майские праздники москвичам ждать не стоит. Судя по прогнозу синоптиков, температура вряд ли поднимется выше плюс 12 градусов.
ВОЗ: погода не влияет на заболеваемость COVID-19

В начале следующей недели будет прохладно. Ночами температура может опускаться ниже нулевой отметки. Днём ожидаются дожди и от плюс 9 до плюс 11 градусов.

К концу недели незначительно потеплеет. 30 апреля ожидается плюс 10-15, но уже 1 мая похолодает до плюс семи градусов, сообщает Гидрометцентр.

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