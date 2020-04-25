Синоптики огорчили москвичей прогнозом на майские праздники

Ожидаются дожди и прохладная погода

Серьёзных изменений в погоде на майские праздники москвичам ждать не стоит. Судя по прогнозу синоптиков, температура вряд ли поднимется выше плюс 12 градусов.

В начале следующей недели будет прохладно. Ночами температура может опускаться ниже нулевой отметки. Днём ожидаются дожди и от плюс 9 до плюс 11 градусов.

К концу недели незначительно потеплеет. 30 апреля ожидается плюс 10-15, но уже 1 мая похолодает до плюс семи градусов, сообщает Гидрометцентр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"