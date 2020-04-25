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Лукашенко анонсировал принятие новой Конституции Белоруссии

17:31
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Он также намерен участвовать в следующих президентских выборах

В Белоруссии скоро появится новая Конституция. По словам президента страны, это произойдёт в ближайшие пять лет. Других подробностей лидер государства не сообщил.
Лукашенко не нашел оснований для отмены республиканского субботника

Александр Лукашенко также подтвердил, что президентские выборы в стране пройдут, как и было намечено, в 2020 году. Ранее он заявлял о своём участии в них.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Он находится на руководящей должности в стране самое продолжительное время среди всех европейских глав государств.

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