Лукашенко анонсировал принятие новой Конституции Белоруссии

Он также намерен участвовать в следующих президентских выборах

В Белоруссии скоро появится новая Конституция. По словам президента страны, это произойдёт в ближайшие пять лет. Других подробностей лидер государства не сообщил.

Александр Лукашенко также подтвердил, что президентские выборы в стране пройдут, как и было намечено, в 2020 году. Ранее он заявлял о своём участии в них.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Он находится на руководящей должности в стране самое продолжительное время среди всех европейских глав государств.

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