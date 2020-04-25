ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь Успенской удивила неопрятным видом

19:26
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Татьяна продолжает шокировать публику

Дочь певицы Любови Успенской продолжает шокировать светскую тусовку. На этот раз Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram провокационное фото. Вроде бы всё ничего: женщина продемонстрировала татуировку на руке, но все заметили в первую очередь небритые подмышки.
Дочь Успенской нашла способ заработать во время карантина

Если бы комментарии к этой публикации были открыты, нетрудно, что бы там написали хейтеры. Но Татьяна, видимо, позаботилась о своём душевном спокойствии и не позволила подписчикам оставлять комментарии.

"Татуировки. И подмышки не брила. Для дам с начесами и пирожками.... Идите работать!" – написала дочь Успенской.

Татьяна живёт сейчас в Калифорнии. Её квартира находится в престижном районе Лос-Анджелеса. Находясь на карантине из-за коронавируса дочь звезды сочиняет музыку и пишет картины.

Не так давно стих скандал после того, как 30-летняя Татьяна обвинила на всю страну свою мать в домашнем насилии. Потом, правда, выяснилось, что она была в неадекватном состоянии. Во всяком случае, так заявили представители певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @pacha_tati

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.