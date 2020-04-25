Дочь Успенской удивила неопрятным видом

Татьяна продолжает шокировать публику

Дочь певицы Любови Успенской продолжает шокировать светскую тусовку. На этот раз Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram провокационное фото. Вроде бы всё ничего: женщина продемонстрировала татуировку на руке, но все заметили в первую очередь небритые подмышки.

Если бы комментарии к этой публикации были открыты, нетрудно, что бы там написали хейтеры. Но Татьяна, видимо, позаботилась о своём душевном спокойствии и не позволила подписчикам оставлять комментарии.

"Татуировки. И подмышки не брила. Для дам с начесами и пирожками.... Идите работать!" – написала дочь Успенской.

Татьяна живёт сейчас в Калифорнии. Её квартира находится в престижном районе Лос-Анджелеса. Находясь на карантине из-за коронавируса дочь звезды сочиняет музыку и пишет картины.

Не так давно стих скандал после того, как 30-летняя Татьяна обвинила на всю страну свою мать в домашнем насилии. Потом, правда, выяснилось, что она была в неадекватном состоянии. Во всяком случае, так заявили представители певицы.

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