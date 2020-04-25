Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Парламентарий лежит в больнице с воспалением лёгких

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в интервью ТАСС.

Парламентарий находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным новых вирусом. По словам Калашникова, он заразился от своего водителя.

Леониду Калашникову 59 лет. Он избирался в Госдуму последних трёх созывов. Член КПСС с 1985 года, в КПРФ вступил в начале 2000-х годов. Включён в санкционные списки ЕС и Канады в связи с событиями на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"