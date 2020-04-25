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Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

13:44
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Парламентарий лежит в больнице с воспалением лёгких

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в интервью ТАСС.
В Сочи депутат умер от коронавируса

Парламентарий находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным новых вирусом. По словам Калашникова, он заразился от своего водителя.

Леониду Калашникову 59 лет. Он избирался в Госдуму последних трёх созывов. Член КПСС с 1985 года, в КПРФ вступил в начале 2000-х годов. Включён в санкционные списки ЕС и Канады в связи с событиями на Украине.

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