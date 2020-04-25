Очевидцы сняли момент аварии вертолёта на Ямале (видео)

Машина завалилась на бок при посадке

Спецборт санитарной авиации доставил в Новый Уренгой пассажиров и экипаж вертолета Ми-26, который совершил жёсткую посадку на Ямале. ЧП произошло утром 25 апреля около месторождения "Русский".

На кадрах, снятых очевидцами - сам момент аварии. Заходя на вынужденную посадку, машина коснулась снега хвостом и завалилась на бок. Причиной называют вибрацию в правом двигателе, сообщает "ТВ Центр".

В салоне находились восемь человек, у всех травмы разной степени тяжести, четверым потребовалась госпитализация. Место аварии осмотрела следственная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности полётов.

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