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К российской границе опасно приблизился иностранный военный самолёт

15:26
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Это произошло над Балтийским морем

Попытку иностранного самолёта приблизиться к российской государственной границе пресекли истребители Су-27. Как сообщают в Минобороны, F-16 бельгийских ВВС был обнаружен над нейтральными водами Балтийского моря. После сближения с незваным гостем борт был взят на сопровождение и вынужден был изменить свой курс.

За минувшую неделю, по официальным данным, разведку вдоль территории России пытались вести более 20 иностранных самолётов-разведчиков и беспилотников. Однако пересечь границу ни одному из них не удалось, сообщает "ТВ Центр".

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