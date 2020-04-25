Банкам запретят блокировать счета россиян без объяснения причин

Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму проект закона о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас кредитная организация имеет право сделать это, если, к примеру, она не получила документы, подтверждающие добросовестность клиента. Блокировать счёт можно и при совершении подозрительной операции, что существенно расширяет возможности банков.

Если закон будет принят, то банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций. В документе идёт речь о счетах физических и юридических лиц, сообщает ТАСС.

При этом отказать в обслуживании банки всё же могут. Это может произойти, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

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