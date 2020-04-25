Известный певец нарушил режим самоизоляции в Петербурге

Его задержали в городском парке

В Санкт-Петербурге задержали и оштрафовали певца Максима Леонидова за нарушение режима самоизоляции. Музыкант прогуливался в Шуваловском парке, где его остановили для проверки документов полицейские.

Леонидов был доставлен в отдел полиции за нарушение временного запрета, действующего в городе. Стражи порядка составили в отношении основателя бит-квартета "Секрет" протокол о нарушении ограничений, после чего отпустили, сообщает РИА Новости.

Во многих городах России в связи с режимом повышенной готовности действует ряд ограничений, в том числе запрет на прогулки в парках. В Москве для поездки на личном или общественном транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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