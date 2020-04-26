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Краско о сыне Андрее: "Он сам готовил себя к смерти"

11:43
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Артист часто вспоминает об умершем сыне

Андрей Краско сам подготовил свой уход из жизни. Такое заявление сделал отец артиста. Иван Краско назвал сына в чём-то гениальным, в чем-то не очень.
Краско стыдно за умершего от алкоголя сына

"Мог и обмануть отца, лишь бы выпить. Он ведь потом под самый конец только признал, что алкоголик. Но было уже поздно", - рассказал 89-летний Краско в интервью "Комсомольской правде".

Андрей Краско умер в 2006 году в возрасте 48 лет. Официальной причиной смерти назвали сердечную недостаточность. По словам его коллег, сердечный приступ был вызван попыткой вывода актёра из состояния продолжительной алкогольной интоксикации.

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