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Депутатов проверяют на COVID-19 после заражения Калашникова

16:38
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Ещё один парламентарий направлен в больницу с подозрением на коронавирус

Депутатов Госдумы проверили на коронавирус после того, как глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Заболевание развилось у него на фоне заражения коронавирусом. Как сообщила советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова, многие парламентарии сами прошли проверку.
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Ранее депутат от КПРФ Леонид Калашников сообщил о том, что он заразился коронавирусом от своего водителя. По данным "Интерфакса" несколько водителей из гаража Госдумы проходят лечение от COVID-19.

Тем временем ещё один депутат нижней палаты парламента госпитализирован с подозрением на коронавирус. В больницу направлен член КПРФ, первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

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