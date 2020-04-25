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Главы МИД нормандской четвёрки проведут видеоконференцию в конце апреля

17:42
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Россия не ждёт от неё результатов

На следующей неделе должна пройти встреча в формате видеоконференции глав МИД нормандской четвёрки. Сообщивший о ней министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не ждёт результатов от этих переговоров.
О чем договорились лидеры "нормандской четверки" в Париже

Выступая в программе "Большая игра" на Первом канале глава российской дипломатии негативно оценил выполнение Украиной своих обязательств. "Какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить: "Давайте скорее собираться в Берлине", - сказал Лавров.

Большинство из того, что обсуждалось на встрече лидеров России, Украины, Франции и Германии на встрече в Париже в 2019 году, по словам министра, не выполнено. Полного разведения сторон в Донбассе так и не произошло.

Всё должно было быть сделано максимум до конца марта, но до сих пор этого не произошло, потому что украинская сторона на каждом заседании Контактной группы капризничает и выдвигает всё новые аргументы.

Лавров дал свою оценку позиции Киева на переговорах с представителями Донбасса. По мнению главы МИД - это политический саботаж. Он подчеркнул, что в украинской власти есть силы, которые не позволяют своему руководству выполнять минские договорённости.

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