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Второй за день депутат Госдумы сообщил о заражении коронавирусом

18:33
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Парламентариев проверяют на COVID-19

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков сообщил, что заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице с двусторонней пневмонией, передаёт ТАСС.
Депутатов проверяют на COVID-19 после заражения Калашникова

Ранее о своей госпитализации сообщил ещё один депутат от КПРФ – председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.  

Во фракциях ЛДПР и "Справедливая Россия" сообщили, что у них больных нет. Тем не менее, депутатов Госдумы проверили на коронавирус после сообщения о болезни Калашникова, рассказала советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова.

Депутату Дмитрию Новикову исполнилось 50 лет, Леониду Калашникову – 59 лет. В группу риска по коронавирусу они не входят.

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