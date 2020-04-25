Путин и Трамп сделали совместное заявление

Оно посвящено юбилею важного события

Президенты России и США приняли совместное заявление по случаю 75-ой годовщины встречи на Эльбе. В нём говорится, что встреча советских и американских войск стала одним из знаковых событий Второй мировой войны.

Это событие – пример тому, как США и Россия могут отложить противоречия и сотрудничать ради общей цели, говорится в заявлении Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух стран отметили, что никогда не будет забыт подвиг солдат, разгромивших фашистов.

Встреча на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года. За два дня до этого советские войска вышли на западный берег реки Эльба и заняли оборону. Позже на окраине немецкого города Торгау появились солдаты в неизвестной форме, которые, как выяснилось, были американцами.

Ранее Минобороны России рассекретило документы, посвящённые знаменитой встрече. Это – боевые донесения, резолюции и уникальные фотографии. Есть среди документов и письма советских и американских солдат.

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