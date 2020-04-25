ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Трамп сделали совместное заявление

18:47
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Оно посвящено юбилею важного события

Президенты России и США приняли совместное заявление по случаю 75-ой  годовщины встречи на Эльбе. В нём говорится, что встреча советских и американских войск стала одним из знаковых событий Второй мировой войны.
Минобороны России рассекретило документы о встрече на Эльбе

Это событие – пример тому, как США и Россия могут отложить противоречия и сотрудничать ради общей цели, говорится в заявлении Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух стран отметили, что никогда не будет забыт подвиг солдат, разгромивших фашистов. 

Встреча на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года. За два дня до этого советские войска вышли на западный берег реки Эльба и заняли оборону. Позже на окраине немецкого города Торгау появились солдаты в неизвестной форме, которые, как выяснилось, были американцами.

Ранее Минобороны России рассекретило документы, посвящённые знаменитой встрече. Это – боевые донесения, резолюции и уникальные фотографии. Есть среди документов и письма советских и американских солдат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.