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Мишустин поручил составить план отмены введённых из-за коронавируса ограничений

19:44
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Их будут снимать постепенно

В России до 30 апреля должны подготовить предложения по постепенной отмене ограничений, введённых из-за коронавируса. Речь идёт о деятельности отдельных учреждений и индивидуальных предпринимателей.
Вирус отступает: Европа постепенно снимает ограничения

Поручение премьер-министра Михаила Мишустина Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву должно быть выполнено до конца месяца. Предложения ведомств должны учитывать складывающуюся эпидемиологическую обстановку и рекомендации Роспотребнадзора.

В конце марта в России была прекращена или ограничена работа ряда учреждений и предприятий из-за распространения коронавируса. Закрылись кинотеатры, торговые центры, развлекательные учреждения, кафе и рестораны, парикмахерские, спорт-клубы, фитнесс-центры и бассейны.

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