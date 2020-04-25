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Страшная правда: друзья призывают молиться за здоровье Бабкиной

20:19
  • суббота
  • 25 апреля 2020

Певица до сих пор в больнице

Надежда Бабкина остаётся в пограничном состоянии после перевода из реанимации в обычную палату. У руководителя ансамбля диагностировали двустороннюю пневмонию, она несколько дней провела в коме под аппаратом ИВЛ.
Надежда Бабкина готовит видеообращение из больницы

Друг певицы рассказал изданию "Собеседник", что лечащие врачи ждут, как поведёт себя ослабленный организм. "В эти дни может произойти всякое: как в одну, так и в другую сторону", – сообщил горькую правду друг народной артистки.

70-летняя Бабкина сейчас практически не может говорить: каждое слово даётся ей с трудом.

Сейчас нам нужно всем молиться. Массовая молитва творит чудеса.

Собеседник издания предположил, что такие заболевания без последствий не проходят. Любимице публики предстоит длительная реабилитация.

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