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Число инфицированных коронавирусом в России превысило 80 тысяч

12:02
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

За сутки выявлен 6361 заболевший

В России выявлено ещё 6361 человек, заразившихся коронавирусом. Общее число инфицированных составило 80949. Наибольшее число больных зарегистрировано в Москве - 2971 человек. С начала пандемии в столице зафиксировано 42480 больных COVID-19.
Мишустин поручил составить план отмены введённых из-за коронавируса ограничений

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам м ведомствам в срок до 30 апреля подготовить план по отмене ограничений, введённых из-за коронавируса. Выход из режима временных запретов будет осуществляться постепенно.

В конце марта в России была прекращена или ограничена работа фитнесс-клубов, кинотеатров, магазинов промтоваров, развлекательных центров, ресторанов, кафе и салонов красоты. При этом государство оказало точечную помощь отраслям, наиболее пострадавшим от временных запретительных мер.

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