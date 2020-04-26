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В Москве за сутки выявлено почти 3 тысячи больных COVID-19

12:21
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Общее число инфицированных превысило 42 тысячи

За последние сутки в Москве зарегистрировано 2971 человек с коронавирусом. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели  42480 человек, умерли 404 пациента.
В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса

До конца апреля в Москве действует режим самоизоляции и электронных пропусков. Для поездки на личном или общественном транспорте требуется оформление разрешения. Для похода в магазин, банк или аптеку пропуск не нужен. Также свободно можно выйти погулять с собакой или выбросить мусор.

По состоянию на 26 апреля, в России зарегистрировано 80949 случаев выявления коронавируса, умерли от болезни  747 человек.

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