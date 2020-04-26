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Ещё 128 пациентов в Москве вылечились от коронавируса

10:29
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Число излечившихся неуклонно растёт

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 128 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло 3175.
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В столице больных коронавирусом принимают более 30 больниц. Многие лечебные учреждения были специально перепрофилированы под эти цели. Несколько дней назад заработал инфекционный центр, построенный за месяц в Новой Москве.

Часть больных лечится на дому, для них введён жёсткий режим карантина и наблюдения за состоянием здоровья. Таким больным запрещено выходить из дома, но они могут воспользоваться помощью волонтёров.

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