Ещё 128 пациентов в Москве вылечились от коронавируса

Число излечившихся неуклонно растёт

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 128 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло 3175.

В столице больных коронавирусом принимают более 30 больниц. Многие лечебные учреждения были специально перепрофилированы под эти цели. Несколько дней назад заработал инфекционный центр, построенный за месяц в Новой Москве.

Часть больных лечится на дому, для них введён жёсткий режим карантина и наблюдения за состоянием здоровья. Таким больным запрещено выходить из дома, но они могут воспользоваться помощью волонтёров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"