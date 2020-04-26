В Сирии восстанавливают разрушенные войной школы

В них откроются классы русского языка

В сирийском Дейр-эз-Зоре к осени восстановят школу, построенную ещё в прошлом веке. Она была полностью разрушена боевиками. В новом учебном году там появятся и классы русского языка. До войны во всей провинции работали около трёх тысяч школ, сейчас только каждая десятая.

Школы боевики превратили в штабы и военные склады. Но сейчас здесь начались работы по восстановлению. Стены уже сверкают свежей краской, завозят мебель, сообщает "ТВ Центр".

Власти провинции, в первую очередь, решили восстанавливать социально значимые объекты – школы, поликлиники, госучреждения, разработали программу. Губернатор Абдель Маджид аль-Кавакиби уверен, Дейр-эз-Зор удастся вернуть к довоенной жизни. Когда-то в городе проживало более 200 тысяч человек.

Студенты едут в Дейр-эз-Зор добровольцами. Юноши организуют стройотряды. Девушки-волонтеры помогают местным жителям, которые уверены, что через некоторое время на карте Сирии вновь появится жемчужина пустыни - так называли город в довоенное время.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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