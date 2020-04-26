ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сирии восстанавливают разрушенные войной школы

10:44
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

В них откроются классы русского языка

В сирийском Дейр-эз-Зоре к осени восстановят школу, построенную ещё в прошлом веке. Она была полностью разрушена боевиками. В новом учебном году там появятся и классы русского языка. До войны во всей провинции работали около трёх тысяч школ, сейчас только каждая десятая.

Школы боевики превратили в штабы и военные склады. Но сейчас здесь начались работы по восстановлению. Стены уже сверкают свежей краской, завозят мебель, сообщает "ТВ Центр".

Власти провинции, в первую очередь, решили восстанавливать социально значимые объекты – школы, поликлиники, госучреждения, разработали программу. Губернатор Абдель Маджид аль-Кавакиби уверен, Дейр-эз-Зор удастся вернуть к довоенной жизни. Когда-то в городе проживало более 200 тысяч человек.

Студенты едут в Дейр-эз-Зор добровольцами. Юноши организуют стройотряды. Девушки-волонтеры помогают местным жителям, которые уверены, что через некоторое время на карте Сирии вновь появится жемчужина пустыни - так называли город в довоенное время.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сирия
Сирия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.