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В России провели почти 3 миллиона тестов на коронавирус

11:17
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Число лабораторных исследований растёт

По данным Роспотребнадзора, в России за минувший день проведено свыше 156 тысяч тестов на коронавирус. Таким образом, общее количество лабораторных исследований превышает 2 миллиона 800 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 173 тысячи человек.
Все медработники столицы пройдут экспресс-тесты на иммунитет к COVID-19

По всей стране реализуют целый комплекс мер, чтобы остановить распространение болезни. Сотрудники МЧС проводят дезинфекции в общественных местах, полицейские проверяют соблюдение гражданами режима самоизоляции, а в больницах готовят дополнительные места на случай необходимости.  

Специальные костюмы, рюкзаки и дезинфицирующий раствор: так  обработку проводят спасатели Северной Осетии. Дезинфицируют площадь перед железнодорожным вокзалом и здание внутри. Пассажиропоток в республике сократился, но электрички и поезда дальнего следования на вокзал прибывают каждый день, сообщает "ТВ Центр". 

Масштабную дезинфекцию сейчас проводят почти в каждом российском регионе. Погода вносит свои коррективы. Если в Северной Осетии стабильный плюс и солнце, то в Мурманске ещё лежит снег.  

Действовать на опережение - главная стратегия в борьбе с коронавирусом. Регионы перепрофилируют больницы, выделяют дополнительные койки. Министерство обороны до середины мая построит по всей стране 16 госпиталей.

Впереди майские праздники, а потому премьер Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности. Специалисты подчеркивают: каждый необдуманный шаг может перечеркнуть все усилия, которые власть и граждане принимали вместе.

Ещё одно поручение премьера - подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавируса. Многое, безусловно, зависит от региональной специфики. Каждый губернатор решает - могут ли работать те или иные магазины и предприятия. В Иркутской области, например, разрешили работать мебельным и ювелирным салонам, фотомастерским и парикмахерским.

Никакой торжественной обстановки и онлайн-трансляция для гостей  - это уже о свадьбах во время пандемии. Первое воскресенье после православной Пасхи на Красную горку традиционно много свадеб. Но сегодня в столичных загсах пар заметно меньше.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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