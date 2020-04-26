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В Ухане из больницы выписали последнего пациента с коронавирусом

11:32
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

В Китае пандемия отступает

По всему миру коронавирусом заболели уже почти 2 миллиона 900 тысяч человек. Количество умерших приближается к двухсот трём тысячам. Более 817 тысяч пациентов полностью вылечились, сообщает "ТВ Центр".
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Первое место в антирейтинге по-прежнему занимают США, где число инфицированных неуклонно приближается к одному миллиону. Десятки тысяч новых подтвержденных диагнозов в Европе. Пока лидерами по заболеваемости на континенте остаются Испания, Италия и Франция.

А вот в Китае пандемия окончательно отступает. За последние сутки зарегистрировано всего 11 новых случаев и ни одного летально исхода. А в Ухане, откуда началась эпидемия, из больницы выписали последнего пациента, вылечившегося от COVID-19.

 

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