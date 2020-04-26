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Похоже на фантастику: видео десантирования российских военных в Арктике

12:32
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Бойцы ВДВ прыгнули с высоты 10 километров

Историческая миссия и новый рекорд. Российские десантники первыми в мире высадились с высоты 10 тысяч метров в районе архипелага Земля Франца Иосифа. По-настоящему суровое испытание, на которое до этого не решался никто осложнялось экстремальными условиями Арктики и полным отсутствием наземных ориентиров.

С высоты десяти километров из открытого люка самолёта Ил-76 земли не видно совсем, внизу только облака. На фоне безбрежной стихии кажется, что людей просто сдувает ветром. Но, на самом деле, каждый из десантников точно знает, когда и, главное, куда он должен приземлиться.

Похоже на фантастику: совершив прыжок на такой высоте, боец преодолевает расстояние в более чем 50 километров. И только мастерски используя приборы, уверенно владея собственным телом в условиях свободного падения и филигранно управляя парашютом, можно не только остаться в живых, но и точно выполнить задачу.

Обычно массовая высадка десанта производится в хорошую погоду и на открытые пространства. Но так называемых высотников учат иначе: под ногами могут оказаться лес, водоёмы, крыши зданий или линии электропередачи.

В суровых же арктических условиях подобные прыжки ещё недавно были просто немыслимы. С земли операцией руководит Юнус-Бек Евкуров – замминистра обороны и десантник, за плечами которого более двухсот прыжков с парашютом.

Но прыжок - это только начало. После приземления в районе Земли Франца-Иосифа бойцам-высотникам необходимо подготовить площадку для высадки разведки. И вместе с ними в течение трёх суток обнаружить и ликвидировать лагерь диверсионных групп условного противника. Последний день учений – так называемая днёвка: отработка навыков выживания в Арктике и постройки укрытий из снега.

Ни одного пострадавшего, чёткая работа всех систем новейшего оборудования и техники, сложнейшие учения прошли на "отлично". И теперь станут ежегодными в разных районах Арктики и в разное время года.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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