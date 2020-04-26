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В Красноярском крае введён режим ЧС из-за природных пожаров

13:30
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Разведение костров запрещено

В России за прошедшие сутки увеличилась площадь природных пожаров. Пламенем охвачено 25 с половиной тысяч гектаров. Возгорания отмечены сразу в 12 регионах страны. Огонь подступает к населённым пунктам. В Красноярском крае из-за поджогов сухой травы и ветреной погоды сгорел дачный посёлок.
В России резко увеличилось число лесных пожаров

С 24 апреля в Красноярском крае ввели режим ЧС в лесах. Это означает, что людям вход на лесные территории закрыт, все поджигатели травы будут наказаны.

В Алтайском крае разведение костров под строгим запретом. С жителями дачных поселков, деревень и сёл сотрудники МЧС проводят профилактические беседы.  В Забайкалье огонь подошёл к поселку Могзон с населением три тысячи человек. Чтобы не допустить распространение огня, применили самолёт-амфибию Бе-200. За один вылет он способен сбросить в очаг пожара до 12 тонн воды, сообщает "ТВ Центр".

За сутки пожароопасная обстановка осложнилась сразу в нескольких сибирских регионах. Причины каждого возгорания ещё предстоит выяснить, однако в большинстве случаев - это человеческий фактор. На севере Иркутской области из-за пожаров объявили режим ЧС. Там горит две с половиной тысячи гектаров леса. За сутки потушены 24 пожара. Ежедневно проводится мониторинг с воздуха.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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