Активно работает: Пхеньян развеял слухи о смерти Ким Чен Ына

Лидер КНДР не появляется на публике с 11 апреля

На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи сообщило об активной деятельности лидера страны. "Товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён", - говорится в сообщении радиостанции.

Северокорейского лидера не видели на публике с 11 апреля. Он пропустил важное событие в жизни страны – церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, она прошла 15 апреля. После этого в западной прессе появились сообщения о том, что Ким Чен Ын умер после операции на сердце. Другие источники сообщали, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии.

Известно, что Ким Чен Ын страдает диабетом и гипертонической болезнью, он курит и у него лишний вес. Официальные власти КНДР никогда не сообщали о проблемах со здоровьем своего лидера, вся информация базируются на данных западных разведок.

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