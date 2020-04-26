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Активно работает: Пхеньян развеял слухи о смерти Ким Чен Ына

10:17
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Лидер КНДР не появляется на публике с 11 апреля

На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи сообщило об активной деятельности лидера страны. "Товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён", -  говорится в сообщении радиостанции.
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Северокорейского лидера не видели на публике с 11 апреля. Он пропустил важное событие в жизни страны – церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, она прошла 15 апреля. После этого в западной прессе появились сообщения о том, что Ким Чен Ын умер после операции на сердце. Другие источники сообщали, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии. 

Известно, что Ким Чен Ын страдает диабетом и гипертонической болезнью, он курит и у него лишний вес. Официальные власти КНДР никогда не сообщали о проблемах со здоровьем своего лидера, вся информация базируются на данных западных разведок.

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