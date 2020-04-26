Кто и зачем "похоронил" лидера КНДР?

Западные СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Ким Чен Ын жив. Официальные подтверждения приходят из Пхеньяна после волны слухов о состоянии здоровья главы государства. Ситуацию обсуждают во всём мире последние несколько дней. Издания пестрят громкими заголовками и выдвигают самые разные версии происходящего.

Ким Чен Ын мёртв, скорее жив, чем мертв, находится в коме. Новости о состоянии северокорейского лидера варьируются в зависимости от того, из какой страны они приходят, и какие СМИ их интерпретируют. Отправной точкой для муссирования слухов послужило субботнее сообщение со ссылкой на солидные, но неназванные источники одного из гонконгских СМИ о том, что председатель Госсовета КНДР ушёл из жизни.

Неподтвержденную новость тут же подхватили японские журналисты. Они якобы пообщались с китайскими медиками, которые в экстренном порядке должны были вылететь спецбортом из Пекина в Пхеньян, чтобы прооперировать Ким Чен Ына. По версии японских репортёров, в ходе осмотра региона северокорейский лидер внезапно схватился за сердце и упал.

Японские журналисты в своих публикациях погрузили Ким Чен Ына в вегетативное состояние. Американская пресса делает вид, что просто выдаёт своему читателю нейтральный обзор материалов иностранных СМИ на эту тему. Однако, комментарии подобранных журналистами экспертов явно склоняют аудиторию к выбранной репортёрами версии, сообщает "ТВ Центр".

Слухи о возможной болезни Ким Чен Ына появились из-за того, что он перестал появляться на публике с 11 апреля, а 15 апреля даже пропустил важнейшую церемонию поминовения своего деда Ким Ир Сена в Кымсусанском дворце. Эксперты по Северной Корее предполагают, что глава госсовета КНДР действительно мог исчезнуть из поля зрения в виду какого-то незначительного заболевания или травмы. Однако, если бы ситуация оказалась столь критической, то политическая элита страны начала бы к этому готовить весь мир. И вряд ли бы выдавались сообщения о том, что лидер продолжает отправлять и принимать поздравления.

Американские репортёры, проанализировав снимки из космоса обнаружили личный поезд Ким Чен Ына в районе курорта на юге КНДР. И тут же сделали вывод - приехал туда, чтобы пересидеть эпидемию коронавируса. Видимо, решили, что "Человек-ракета под прицелом КОВИД-19" - беспроигрышная интерпретация темы распространения эпидемии, которая гарантированно привлечёт внимание публики.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"