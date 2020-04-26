В России поставлен суточный рекорд по числу заболевших COVID-19

Всего инфицированных - 80 949 человек

В России поставлен рекорд по выявлению больных коронавирусом. За сутки зарегистрирован 6361 человек. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 19 апреля – 6060 заболевших.

По-прежнему в списке лидеров – Москва. В столице за сутки зарегистрировано 2971 заболевший. С начала пандемии в Москве умерло 404 человека, в России – 747 инфицированных.

По-прежнему регистрируется много случаев бессимптомного коронавируса. За сутки таких заболевших было 46%. Статистика свидетельствует, что среди заболевших становится больше молодых людей: их больше половины.

Самая высокая летальность от коронавируса фиксируется в Южном федеральном округе - 1.55% от числа заболевших, самая низкая отмечается в Уральском федеральном округе - 0.35%.

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